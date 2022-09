Francesco Totti | nuovi guai in vista | la situazione è delicatissima | Ecco cos’è successo

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 18 settembre 2022) Dall’annuncio della sua separazione, la vita disembra non essere più tranquilla come quella di un tempo. All’orizzonte per l’ex campione giallorosso ci sono altri problemi. Ma che cosa è? E questo è uno dei periodi più oscuri per la coppia-Blasi. In base alle ultime indiscrezioni sembra che i due abbiano intenzione di mettere da parte le incomprensioni così da portare a casa un accordo che sia adatto per il benessere dei figli Cristian, Chanel e Isabel. In base a ciò che ha riportato Il messaggero, sembra che il primo passo di questo accordo sia quello di eliminare qualsiasi tipo di dichiarazione pubblica. Sembra infatti che i due siano al lavoro su un comunicato congiunto che abbia lo scopo di mettere la parola fine a tutte le indiscrezioni sul loro conto. In ogni caso, anche Cristiano Iovino, ...