Francesco Bagnaia | tanti possibili alleati per la vittoria ad Aragon

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 settembre 2022) L’ammiraglia è la moto numero sessantatré del piemontese. Tutte le altre della flotta Ducati, invece, potrebbero diventare le fide navi cuscinetto che dovrebbero rendere la vita più facile a. Ma sarà davvero così? Secondo le ultime dichiarazioni di Fabio Quartararo, il rischio concreto per la Yamaha esiste: il campione del mondo francese ha lanciato una stilettata chiara all’universo di Borgo Panigale denunciando che il suo rivale per il titolo può contare su sette piloti pronti a favorirlo. In realtà, invece, la rimonta dell’italiano ha dell’incredibile: l’azzurro ha vinto le ultime gare grazie ad una concentrazione straordinaria battagliando, anche, con piloti della stessa casa madre. Certo, lo strapotere messo in pista addalla Ducati è così prepotente che potrebbe portare il box della rossa, ad un certo ...