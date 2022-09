Francesca Fagnani racconta il Mentana segreto | Ecco cosa non farà mai (Di domenica 18 settembre 2022) Francesca Fagnani ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con Enrico Mentana, mettendo in luce i lati nascosti della sua personalità. Francesca Fagnani racconta il Mentana segreto (fonte web)Francesca Fagnani ed Enrico Mentana sono fidanzati dal 2013. Entrambi giornalisti e conduttore televisivi, sono legati sentimentalmente da quasi dieci anni. A farli incontrare è stato proprio il loro lavoro. Dal 2018 la Fagnani è autrice e conduttrice della trasmissione “Belve”. Per molti anni ha lavorato per la Rai dalla sede di New York, per poi tornare a Roma e debuttare in televisione. Oltre a “Belve” è nota per la sua partecipazione a trasmissioni come “Quarta Repubblica”, “Non è ... Leggi su newstv (Di domenica 18 settembre 2022)ha rivelato alcuni dettagli della sua relazione con Enrico, mettendo in luce i lati nascosti della sua personalità.il(fonte web)ed Enricosono fidanzati dal 2013. Entrambi giornalisti e conduttore televisivi, sono legati sentimentalmente da quasi dieci anni. A farli incontrare è stato proprio il loro lavoro. Dal 2018 laè autrice e conduttrice della trasmissione “Belve”. Per molti anni ha lavorato per la Rai dalla sede di New York, per poi tornare a Roma e debuttare in televisione. Oltre a “Belve” è nota per la sua partecipazione a trasmissioni come “Quarta Repubblica”, “Non è ...

mauriziocori1 : RT @bethswheeler: Questo best of di #Belve, Francesca Fagnani è una queen sempre e comunque io totalmente in ginocchio ????????????????????? http… - misterf_tweets : @s1_dario @MikyS03 @Federic01996 @Ninanina1215 @CIAfra73 @MaielloInside @nico_lai93 @micene_return @famigliasimpson… - MontiFrancy82 : @mariobiondi @bazluhrmann #FrancescoCarrozzini #AnnaFalchi #FrancescaFagnani e #DanielePiervincenzi tra gli ospiti… - SMSNEWSOFFICIAL : @mariobiondi @bazluhrmann #FrancescoCarrozzini #AnnaFalchi #FrancescaFagnani e #DanielePiervincenzi tra gli ospiti… - extradoseof__ : ODDIOO NON LA CELE DA FRANCESCA FAGNANI STO SOGNANDO #Belve #belve -