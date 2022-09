FOTO: Jey Uso prende in giro sui social Sami Zayn, prosegue la tensione tra i due (Di domenica 18 settembre 2022) Ieri sera si è svolta l’attesissima conferenza stampa per ufficializzare il match tra Logan Paul e Roman Reigns a Crown Jewel, il prossimo 5 Novembre. Il Tribal Chief si è presentato con l’intera Bloodline al suo seguito e ha fatto parte della delegazione anche Sami Zayn, membro onorario della famiglia. Nelle ultime settimane abbiamo però visto come, nonostante i tanti sforzi e sacrifici di Sami, i rapporti tra lui e Jey Uso non siano proprio idilliaci. Un emoji che dice molto Sami Zayn è stato sin dall’inizio accettato a fatica da Jey Uso, ma nelle ultime settimane la convivenza tra i due all’interno della stable sta diventando complicata. Prima le esitazioni di Zayn nei confronti di Kevin Owens, alcune parole poco gradite quando Sami parla senza ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 18 settembre 2022) Ieri sera si è svolta l’attesissima conferenza stampa per ufficializzare il match tra Logan Paul e Roman Reigns a Crown Jewel, il prossimo 5 Novembre. Il Tribal Chief si è presentato con l’intera Bloodline al suo seguito e ha fatto parte della delegazione anche, membro onorario della famiglia. Nelle ultime settimane abbiamo però visto come, nonostante i tanti sforzi e sacrifici di, i rapporti tra lui e Jey Uso non siano proprio idilliaci. Un emoji che dice moltoè stato sin dall’inizio accettato a fatica da Jey Uso, ma nelle ultime settimane la convivenza tra i due all’interno della stable sta diventando complicata. Prima le esitazioni dinei confronti di Kevin Owens, alcune parole poco gradite quandoparla senza ...

Zona_Wrestling : FOTO: Jey Uso prende in giro sui social Sami Zayn, prosegue la tensione tra i due - Jey_Vasckn26 : RT @IguinFromBrazil: MANDEI FOTO DO CACETE ???? !!! #privei - SpazioWrestling : WWE: Nuovo tatuaggio per Jey Uso *FOTO* #WWE #JeyUso - zazoomblog : FOTO: Dopo Jimmy anche Jey Uso mostra un nuovo incredibile tatuaggio - #FOTO: #Jimmy #anche #mostra #nuovo - Zona_Wrestling : FOTO: Dopo Jimmy anche Jey Uso mostra un nuovo incredibile tatuaggio -