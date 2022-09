Fiumicino | sorpresi a rubare al duty free dell’aeroporto | denunciati 8 viaggiatori

(Di domenica 18 settembre 2022)– Nelle ultime ore, gli intensi controlli dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a, hanno portato alla denuncia a piede libero di ben 8 persone per tentato furto. I Carabinieri sono dovuti intervenire, in distinti episodi, presso alcuninel Terminal 3 “Partenze”, dove il personale addetto alla vigilanza ha notato le otto persone, di cui 4 italiani e 4 cittadini stranieri, di età compresa tra i 18 e 59 anni, mentre nascondevano all’interno dei loro bagagli a mano e tentavano di allontanarsi senza pagare, prodotti di profumeria, alcolici, stecche di sigarette e sigari. I Carabinieri li hanno fermati e, recuperando la merce asportata, del valore complessivo di oltre 700 euro. L’attività rientra ...

