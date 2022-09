Fiorentina-Verona 2-0, viola ripartono (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – La Fiorentina torna a vincere dopo otto gare superando 2-0 il Verona nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. I viola grazie ai gol al 13? di Ikone’ e al 90? di Gonzalez hanno la meglio sui gialloblu e si portano a 9 punti lasciando il Verona a 5. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Latorna a vincere dopo otto gare superando 2-0 ilnel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023. Igrazie ai gol al 13? di Ikone’ e al 90? di Gonzalez hanno la meglio sui gialloblu e si portano a 9 punti lasciando ila 5. L'articolo proviene da Italia Sera.

