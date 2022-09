Fiorentina Verona 1-0 LIVE: si rivede Nico Gonzalez nei viola. Dentro anche Saponara (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Verona si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Fiorentina Verona 1-0 MOviola 1? Via al match. 9? Squillo di Mandragora, nessun pericolo per i veneti. Ritmi lenti. 12? GOL Fiorentina! Grande azione di Ikonè che sblocca la gara con una rete straordinaria dopo una super azione personale, conclusa con il mancino. 18? viola che resta in pressione sul Verona, che non riesce a lievitare. 22? Giallo per Mandragora. 22? Ancora Ikonè col mancino! Montipò stavolta respinge. 24? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Allo stadio Zini, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moe cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MO1? Via al match. 9? Squillo di Mandragora, nessun pericolo per i veneti. Ritmi lenti. 12? GOL! Grande azione di Ikonè che sblocca la gara con una rete straordinaria dopo una super azione personale, conclusa con il mancino. 18?che resta in pressione sul, che non riesce a lievitare. 22? Giallo per Mandragora. 22? Ancora Ikonè col mancino! Montipò stavolta respinge. 24? ...

acffiorentina : Il nostro XI contro l’Hellas ?? Our starting XI to face Hellas Verona?? @EASPORTSFIFA #ForzaViola #Fiorentina… - calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - BillyWhiz : Brest 0-1 Ajaccio Clermont 1-3 Troyes<<<<LE GOAL TROYES!! Marseille 1-1 Rennes Nice??0-1?? Angers Cremonese 0-4 Laz… - BillyWhiz : Brest 0-1 Ajaccio Clermont 1-2 Troyes Marseille 1-1 Rennes Nice??0-1?? Angers Cremonese 0-4 Lazio Fiorentina 1-0 Ve… - Fiorentinanews : #FiorentinaVerona 1?-0? ?| 81' Deve superarsi #Terracciano su #Kallon lanciato a rete! Uscita decisiva e poi… -