Fiorentina | Niccolini | «Grandissima partita | i ragazzi hanno tirato la carretta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 settembre 2022) . Le parole del vice di Italiano Daniel, vice allenatore della, ha parlato a DAZN dopo-Verona. Le sue parole: «Era un momento dove le cose non stavano andando bene, ma oggi siamo partiti subito forte. Certo, peccato per il rigore sbagliato, ma ifatto una. Come mai abbiamo giocato senza un vero centravanti dal primo minuto? Per le caratteristiche del Verona abbiamo scelto un attaccante funzionale al gioco che dovevamo proporre oggi. Nico Gonzalez? È giocatore importante per noi, che ci dà fantasia e progressione. La sosta? Ilaper tutto questo tempo giocando ogni tre giorni. Peccato per gli infortuni ...