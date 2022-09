Fiorentina, le pagelle i CM: Sotto e Kouame spaccano la partita. Finalmente Ikone e Quarta. Gonzalez fa tornare il sorriso a Italiano (Di domenica 18 settembre 2022) Fiorentina-Hellas Verona: 2-0 Terracciano 6.5: il portiere viola non viene quasi praticamente mai messo in difficoltà: nell’unica oc... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022)-Hellas Verona: 2-0 Terracciano 6.5: il portiere viola non viene quasi praticamente mai messo in difficoltà: nell’unica oc...

fiorentina_it : La #Fiorentina torna a vincere battendo 2-0 il #Verona. Segna al rientro anche #Gonzalez, #Kouame dà un segnale ai… - Fiorentinanews : Le nostre PAGELLE: Ikone e 45 minuti in cui fa tutto. Jovic o Cabral? No, Kouame e di gran lunga. Il partitone dife… - FirenzePost : Fiorentina batte il Verona (2-0) e rialza la testa. Gol di Ikonè e Nico Gonzalez. Ma batticuore per il rigore sbagl… - dimitri_conti : #SerieA - #FiorentinaVerona 2-0 Le pagelle della #Fiorentina per @TuttoMercatoWeb: Finalmente #Ikoné (7)!… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Fiorentina - Finalmente Ikoné! Gonzalez la chiude, Quarta fa il leader -