Fiorentina-Hellas Verona, le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo Udinese-Inter continua la domenica di Serie A con Fiorentina–Hellas Verona: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle 15:00. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione con 6 punti conquistati in 6 partite. Gli ultimi 5 risultati dei Viola sono pessimi: gli uomini di Vincenzo Italiano infatti hanno raccolto solo 3 pareggi e 2 sconfitte. Il tecnico dovrà invertire il trend negativo e ci proverà mandando in campo i suoi con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Terracciano mentre il reparto di difesa sarà composto da Venuti, Quarta, Ranieri e Biraghi. A centrocampo ci saranno Barak, Amrabat e Mandragora con il tridente d’attacco composto da Sottil, Kouamè e Ikonè. Fuori per infortunio Dodo ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo Udinese-Inter continua la domenica di Serie A con: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo alle 15:00. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione con 6 punti conquistati in 6 partite. Gli ultimi 5 risultati dei Viola sono pessimi: gli uomini di Vincenzo Italiano infatti hanno raccolto solo 3 pareggi e 2 sconfitte. Il tecnico dovrà invertire il trend negativo e ci proverà mandando in campo i suoi con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Terracciano mentre il reparto di difesa sarà composto da Venuti, Quarta, Ranieri e Biraghi. A centrocampo ci saranno Barak, Amrabat e Mandragora con il tridente d’attacco composto da Sottil, Kouamè e Ikonè. Fuori per infortunio Dodo ...

acffiorentina : Il nostro XI contro l’Hellas ?? Our starting XI to face Hellas Verona?? @EASPORTSFIFA #ForzaViola #Fiorentina… - PantheonVerona : Al Franchi va in scena Fiorentina-Hellas Verona, per la settima giornata di Serie A. #veronanetwork… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Hellas Verona: live report e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Hellas Verona: live report e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Fiorentina-Hellas Verona: live report e dettagli -