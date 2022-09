Fiorentina-Hellas Verona | DIRETTA LIVE 1-0 | Biraghi fallisce il rigore del raddoppio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 18 settembre 2022) Benvenuti nellatestuale di, una delle 3 gare delle 15:00 del 7° turno di Serie A insieme a Cremonese-Lazio e Monza-Juventus. La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Non è stato un inizio stagionale positivo per la, che, dopo aver vinto all’esordio in campionato (pur soffrendo) contro la Cremonese, hanno inanellato 3 pareggi (con Empoli, Napoli e Juventus) e 2 sconfitte (per mano di Udinese e Bologna). I dati allarmanti sono soprattutto il numero di reti messe a segno (5, di cui solo 2 nelle ultime 5 gare) e di quelle incassate (6). Se infatti in attacco Jovi? non è ancora riuscito ad ingranare in Serie A, la difesa è messa in seria difficoltà dalle numerose assenze per infortuni e squalifiche. Simile il percorso in Conference ...