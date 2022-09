FI: Carfagna, 'ha mandato allo sbaraglio il Paese, Draghi messo alla porta da uomini piccoli' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Non si poteva stare più in un partito che ha mandato allo sbaraglio un Paese. Con il prezzo del gas, l'inflazione, le bollette che rappresentano un dramma, c'era bisogno di una crisi politica e una campagna elettorale così incerta? Cera bisogno di un governo forte, autorevole, credibile presieduto dal migliore che c'è che uomini piccoli hanno messo alla porta prima del tempo". Lo ha detto Mara Carfagna a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Non si poteva stare più in un partito che haun. Con il prezzo del gas, l'inflazione, le bollette che rappresentano un dramma, c'era bisogno di una crisi politica e una campagna elettorale così incerta? Cera bisogno di un governo forte, autorevole, credibile presieduto dal migliore che c'è chehannoprima del tempo". Lo ha detto Maraa Mezz'ora in più.

