Federica Pellegrini | laurea honoris causa con tesi oltre i tabù | “Ciclo mestruale e prestazione sportiva”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 18 settembre 2022)riceverà laa Roma con unail: “”. La cerimonia si terrà alle 11 di giovedì 29 settembre nell’aula magna dell’università San Raffale di Roma (in diretta streaming). Non è la prima volta che la nuotatrice 34enne affronta l’argomento scelto per la lectio magistralis (La donna e la performance: come ilpuò influenzarne la), riportandone problematiche e criticità. Dopo tanti riconoscimenti, trofei, medaglie e premi (e recentemente la fede nuziale), arriva ora per lei la corona d’alloro. ...