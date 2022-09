“Evitare la terza guerra mondiale Biden resiste | Zelensky vuole l' arma catastrofica

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 settembre 2022) L'Ucrainadi più e riparte il pressing, anche mediatico, per convincere la Nato a fornire ulteriore materiale bellico per scacciare la Russia dal territorio invaso lo scorso 24 febbraio. Volodymyrsta cercando di convincere Joeaffinché gli Stati Uniti forniscano a Kiev un sistema missilistico con un raggio di 305,7 chilometri, in grado quindi di raggiungere e colpire il territorio russo. Secondo la ricostruzione del New York Times il numero uno di Kiev ha assicurato a Washington che non intende colpire città russe o target civili. “Stiamo cercando dila” la linea di pensiero portata avanti dall'inquilino della Casa Bianca e ripetuta ai collaboratori. Il dibattito sull'Army Tactical Missile System arriva in un ...