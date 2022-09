EuroPride Belgrado: scontri e proteste (Di domenica 18 settembre 2022) Si è svolto l’EuroPride a Belgrado. La manifestazione avrebbe dovuto essere una festa per celebrare i diritti LGBTQ, ma si è invece trasformata in una situazione caotica. Si sono infatti verificati numerosi scontri tra la polizia e i gruppi di estrema destra, che stavano cercando di impedire lo svolgimento della manifestazione. EuroPride Belgrado: cos’è successo? Leggi su periodicodaily (Di domenica 18 settembre 2022) Si è svolto l’. La manifestazione avrebbe dovuto essere una festa per celebrare i diritti LGBTQ, ma si è invece trasformata in una situazione caotica. Si sono infatti verificati numerositra la polizia e i gruppi di estrema destra, che stavano cercando di impedire lo svolgimento della manifestazione.: cos’è successo?

