Europei di Vela, Ferrari-Caruso vincono il bronzo nella 470 mixed (Di domenica 18 settembre 2022) Giacomo Ferrari e Bianca Caruso sono medaglia di bronzo nel Campionato Europeo della classe olimpica 470 mixed. Sulle acque di Cesme, in Turchia, l'equipaggio azzurro è risalito fino alla terza posizione nell'ultimo giorno di Gold Fleet sfruttando bene il vento da terra rafficato, per poi conservare la posizione nella Medal Race. "Abbiamo lavorato per performare in questi momenti. Prendere una medaglia al Campionato Europeo era un nostro obiettivo e ci siamo riusciti – commenta Ferrari -. Con il nostro allenatore Andrea Mannini stiamo facendo un percorso di miglioramento e i risultati si stanno vedendo. Siamo molto soddisfatti del nostro bronzo". Davanti ai due atleti della Marina Militare solo gli svedesi Anton Dahlberg e Lovisa Karlsson, medaglia d'oro, e gli ...

