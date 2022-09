Esonero Allegri? La situazione in casa Juventus dopo il ko di Monza (Di domenica 18 settembre 2022) : così Landucci in conferenza In conferenza stampa dopo Monza Juve, Marco Landucci ha parlato così della fiducia della società nei confronti dello staff tecnico e di Massimiliano Allegri dopo l’ennesimo KO. FIDUCIA DELLA SOCIETA’ – «Non ci arrendiamo, non è nel nostro DNA. Non ho ancora parlato con Allegri, lo faremo per capire la situazione. Di sicuro continueremo a lavorare anche per correggere gli errori. Lavoriamo proprio su queste cose, sui gol che abbiamo preso. Lavoriamo sugli errori per cercare di migliorare, è evidente che al momento non basta. La negatività non aiuta». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) : così Landucci in conferenza In conferenza stampaJuve, Marco Landucci ha parlato così della fiducia della società nei confronti dello staff tecnico e di Massimilianol’ennesimo KO. FIDUCIA DELLA SOCIETA’ – «Non ci arrendiamo, non è nel nostro DNA. Non ho ancora parlato con, lo faremo per capire la. Di sicuro continueremo a lavorare anche per correggere gli errori. Lavoriamo proprio su queste cose, sui gol che abbiamo preso. Lavoriamo sugli errori per cercare di migliorare, è evidente che al momento non basta. La negatività non aiuta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

