Eros Ramazzotti difende Laura Pausini: «Bella Ciao? Ha fatto bene a non cantarla»

Eros Ramazzotti difende Laura Pausini. Alla fine del concerto di Siviglia, il cantante romano ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti, tra cui quella sulla polemica legata alla collega, che sta facendo molto discutere negli ultimi giorni. Eros ha commentato così l'invito declinato dalla Pausini di intonare la canzone Bella Ciao, durante una trasmissione televisiva spagnola. «É una canzone politica e secondo me Laura ha fatto bene», risponde sdrammatizzando con un sorriso. Ha poi aggiunto: «Noi artisti non dobbiamo cantare né canzoni di destra né di sinistra né di centro. É un momento speciale, dobbiamo parlare di musica. Noi artisti non facciamo politica, facciamo ...

