Emma Marrone ricorda il papà su Instagram: 'M manchi come l'aria' (Di domenica 18 settembre 2022) Un post commovente quello che Emma Marrone ha voluto dedicare al padre recentemente scomparso. Un pensiero sentito e speciale quello rivolto dalla cantante all'amato padre che se oggi fosse ancora vivo avrebbe compiuto 67 anni. Il messaggio di Emma in ricordo del padre 'Ciao papà. Qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. come l'aria.' Questa la sentita dedica che Emma ha rivolto al padre nel giorno del suo compleanno. Parole, le sue, che arrivano dritte al cuore.

