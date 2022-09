Emma D’Aquino: chi è, età, carriera, TG1, marito, vita privata, figli e Instagram (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo la pausa estiva e il successo delle scorse edizioni torna, con una nuova stagione, Da noi a ruota libera, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della prima puntata anche la giornalista Emma D’Aquino, che in queste settimane è alla guida di ‘Ribelli’ e prossimamente sarà al timone di ‘Amore criminale’. Dagli studi al debutto di Emma D’Aquino Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio del 1966 ed è una nota giornalista e conduttrice. Laureata in scienze politiche, ha iniziato la carriera in tv e radio locali, prima di approdare in Rai nel 1996. A lungo è stata inviata di Porta a Porta ed è stata a New York dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Ha seguito i più importanti casi di cronaca: il delitto di Cogne, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Dopo la pausa estiva e il successo delle scorse edizioni torna, con una nuova stagione, Da noi a ruota libera, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della prima puntata anche la giornalista, che in queste settimane è alla guida di ‘Ribelli’ e prossimamente sarà al timone di ‘Amore criminale’. Dagli studi al debutto diè nata a Catania il 18 luglio del 1966 ed è una nota giornalista e conduttrice. Laureata in scienze politiche, ha iniziato lain tv e radio locali, prima di approdare in Rai nel 1996. A lungo è stata inviata di Porta a Porta ed è stata a New York dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Ha seguito i più importanti casi di cronaca: il delitto di Cogne, il ...

