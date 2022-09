Elodie | chi è | età | carriera | canzoni | Instagram | Marracash | altezza | origini | film e il flirt con Andrea Iannone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il successo di ieri torna anche di domenica l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, da anni alla conduzione della trasmissione, anche la cantante, che con i suoi singoli è sempre in cima alle classifiche. View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto diad Amici, all’anagrafeDi Patrizi, è nata a Roma il 3 maggio del 1990, nella borgata di Quartaccio, da padre italiano e madre francese creola originaria della Guadalupa., dopo aver lavorato come modella e dopo essere stata eliminata durante le fasi iniziali di X Factor nel 2009, ha esordito nel 2015 nel talent Amici di Maria ...