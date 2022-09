Elezioni, una settimana al voto: il PD sfida il Centrodestra al Nord (Di domenica 18 settembre 2022) Nella domenica che precede le Elezioni del 25 settembre si accende al Nord lo scontro elettorale fra la Lega e il PD. sfida a pochi chilometri di distanza, da Pontida a Monza, fra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Sul ‘sacro suolo’ bergamasco scelto da Umberto Bossi nel 1990 per il raduno del Carroccio che fu, Matteo Salvini torna a pochi giorni dalle Elezioni, dopo un silenzio di 3 anni. “Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l’impegno a prendere per mano questo Paese” grida dal palco davanti a una folla molto numerosa. “Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma“. Così il leader della Lega ha lanciato i sei punti su cui si è impegnato in vista di un eventuale futuro Governo del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 settembre 2022) Nella domenica che precede ledel 25 settembre si accende allo scontro elettorale fra la Lega e il PD.a pochi chilometri di distanza, da Pontida a Monza, fra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Sul ‘sacro suolo’ bergamasco scelto da Umberto Bossi nel 1990 per il raduno del Carroccio che fu, Matteo Salvini torna a pochi giorni dalle, dopo un silenzio di 3 anni. “Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l’impegno a prendere per mano questo Paese” grida dal palco davanti a una folla molto numerosa. “Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono i 6 impegni su cui ci mettiamo la firma“. Così il leader della Lega ha lanciato i sei punti su cui si è impegnato in vista di un eventuale futuro Governo del ...

