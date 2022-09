(Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Io credo che il sindacato non può daredima idisono quelli che ci accumunano. La stragrande maggioranza che si batte contro la precarietà, chi mette al centro al lotta alla disuguaglianza si può ritrovare in noi". Così Robertoa In Mezz'ora in Più su Rai3.

pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - borghi_claudio : @1968Niki Quando dopo le elezioni avremo levato finalmente di torno speranza - NemNemecsek : RT @FaustoDeMaria: Stefano #Bonaccini: 'Dopo le elezioni dialogo col M5S per un nuovo centrosinistra.' E anche l’ultima speranza dei riform… - CRosina2 : RT @Ultimo_Samurai_: @Virna25marzo Infatti proprio perché Speranza è la punta di diamante della loro campagna elettorale perderanno le elez… - andreasoldo : Mezz’ora in+:Elly Schlein dice cazzate ma ci crede,Annunziata sorride compiaciuta, il PD perde le elezioni, dopo 6… -

Il Sannio Quotidiano

...accordo il governo si è impegnato a non scrivere i decreti delegati fino alla data delle. ... Mi ha detto che riunirà i capigruppo - rivela - ancora un filo dic'è. Se non si dovesse ...... sta giocando tutte le carte per vincere ancora una volta a giugno le prossimegrazie all'...75 milioni di cittadini che il paese "non avrà problemi quest'inverno" e ha espresso lache ... Elezioni: Speranza, ‘no indicazioni voto da Cgil normale ma valori di fondo gli stessi’ Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Io credo che il sindacato non può dare indicazioni di voto ma i valori di fondo sono quelli che ci accumunano. La stragrande maggioranza che si batte contro la precarietà, ...Roma, 18 set (Adnkronos) - "Le donne vittime di stalking o molestie devono denunciare, è importante. Penso che una cosa diversa è fare interviste con accuse anonime, senza denunce, senza dare alla per ...