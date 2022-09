Elezioni: Renzi, 'non prendiamo lezioni di antimafia da Scarpinato' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Io quando penso a Roberto Scarpinato penso alle pagine di Luca Palamara. Il sistema Montante, le raccomandazioni. Noi non prendiamo lezioni di antimafia da chi come Roberto Scarpinato ci cela il suo rapporto con Montante e siamo costretti a leggerlo sul libro di Palamara". Lo ha affermato Matteo Renzi, durante un'iniziativa elettorale a Palermo. "Noi -ha aggiunto- non prendiamo lezioni da queste persone ma dai tanti uomini e donne delle Forze dell'Ordine, dell'associazionismo che tengono accesa la fiamma dell'antimafia a 30 anni dalla strage di Capaci. La guerra a Falcone non l'ha fatta la politica ma la mafia. La denigrazione della sua figura l'hanno fatta però alcuni suoi colleghi. Leggetelo il libro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Io quando penso a Robertopenso alle pagine di Luca Palamara. Il sistema Montante, le raccomandazioni. Noi nondida chi come Robertoci cela il suo rapporto con Montante e siamo costretti a leggerlo sul libro di Palamara". Lo ha affermato Matteo, durante un'iniziativa elettorale a Palermo. "Noi -ha aggiunto- nonda queste persone ma dai tanti uomini e donne delle Forze dell'Ordine, dell'associazionismo che tengono accesa la fiamma dell'a 30 anni dalla strage di Capaci. La guerra a Falcone non l'ha fatta la politica ma la mafia. La denigrazione della sua figura l'hanno fatta però alcuni suoi colleghi. Leggetelo il libro di ...

