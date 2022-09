Elezioni: Orlando, 'Letta ancora segretario Pd con qualunque risultato? Sì' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Enrico Letta ancora segretario del Pd qualunque con risultato elettorale? "Sì. Ho fatto veloce come Draghi", ha risposto il ministro del Lavoro Andrea Orlando a Radio 24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Enricodel Pdconelettorale? "Sì. Ho fatto veloce come Draghi", ha risposto il ministro del Lavoro Andreaa Radio 24.

