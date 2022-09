Elezioni: Napoli, 'Salvini conferma antieuropeismo centrodestra' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Se il centrodestra vincerà le Elezioni, sarà l'Ungheria il modello a cui ispirerà le sue azioni: quindi restrizione della libertà di informazione, pieno controllo sulla Corte costituzionale e in sostanza abolizione di tutti gli organi terzi e di controllo. La conferma è venuta da Pontida. Salvini, dopo Meloni, ha confermato che l'Italia non avrà più nella Germania e nella Francia i suoi interlocutori principali, ma saranno i Paesi mediterranei e quelli di Visegrad i nuovi partner". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato e candidato di Azione. "Il centrodestra, in sostanza, lavorerà per declassare l'Italia, Paese fondatore, a un ruolo di pura contestazione dell'Unione europea. Non il fascismo, allora, ma l'antieuropeismo e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Se ilvincerà le, sarà l'Ungheria il modello a cui ispirerà le sue azioni: quindi restrizione della libertà di informazione, pieno controllo sulla Corte costituzionale e in sostanza abolizione di tutti gli organi terzi e di controllo. Laè venuta da Pontida., dopo Meloni, hato che l'Italia non avrà più nella Germania e nella Francia i suoi interlocutori principali, ma saranno i Paesi mediterranei e quelli di Visegrad i nuovi partner". Lo afferma Osvaldo, deputato e candidato di Azione. "Il, in sostanza, lavorerà per declassare l'Italia, Paese fondatore, a un ruolo di pura contestazione dell'Unione europea. Non il fascismo, allora, ma l'e il ...

