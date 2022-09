Elezioni: Meloni, 'sinistra ha cambiato Costituzione a maggioranza' (Di domenica 18 settembre 2022) Caserta, 18 set. (Adnkronos) - "La sinistra dice che la destra vuole riformare la Costituzione a maggioranza: ma la riforma del Titolo quinto come l'hanno fatta?". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Caserta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Caserta, 18 set. (Adnkronos) - "Ladice che la destra vuole riformare la: ma la riforma del Titolo quinto come l'hanno fatta?". Così Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, in un comizio a Caserta.

