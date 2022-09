Elezioni: Meloni, 'rapporto tra diritto europeo e interno tema da approfondire'(2) (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) - "Questo tema nel nostro ordinamento obiettivamente c'è -ha aggiunto Meloni- per la natura della nostra democrazia, perchè gli organismi europei decisionali sono organismi di governo. Noi diciamo in una Repubblica parlamentare che la sovranità appartiene al popolo", che "si manifesta nelle scelte parlamentari prima che nelle scelte di governo. Quindi un tema aperto nei nostri ordinamenti, di come il nostro ordinamento nazionale e l'ordinamento europeo che è andato avanti negli anni poi si devono amalgamare è un tema che esiste, credo che sia un dibattito che tutti quanti dovremmo aprire, oppure abbiamo svilito che noi cediamo sovranità parlamentare a governi che decidono al posto del Parlamento?" "E' sicuramente un dibattito che dobbiamo porre -ha insistito la leader di Fdi- con garbo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) - "Questonel nostro ordinamento obiettivamente c'è -ha aggiunto- per la natura della nostra democrazia, perchè gli organismi europei decisionali sono organismi di governo. Noi diciamo in una Repubblica parlamentare che la sovranità appartiene al popolo", che "si manifesta nelle scelte parlamentari prima che nelle scelte di governo. Quindi unaperto nei nostri ordinamenti, di come il nostro ordinamento nazionale e l'ordinamentoche è andato avanti negli anni poi si devono amalgamare è unche esiste, credo che sia un dibattito che tutti quanti dovremmo aprire, oppure abbiamo svilito che noi cediamo sovranità parlamentare a governi che decidono al posto del Parlamento?" "E' sicuramente un dibattito che dobbiamo porre -ha insistito la leader di Fdi- con garbo e ...

