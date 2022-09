Elezioni: Meloni, 'rapporto tra diritto europeo e interno tema da approfondire' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - La questione della supremazia del diritto interno sul diritto europeo rimane "una grande materia, non è un dibattito aperto solamente in Italia, è un dibattito che per esempio ha aperto la Germania, dove la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che tra una norma europea e una norma nazionale quella che fa fede è quella più vantaggiosa per il popolo tedesco". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - La questione della supremazia delsulrimane "una grande materia, non è un dibattito aperto solamente in Italia, è un dibattito che per esempio ha aperto la Germania, dove la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che tra una norma europea e una norma nazionale quella che fa fede è quella più vantaggiosa per il popolo tedesco". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

