Elezioni: Meloni, 'all'opposizione mai interviste per parlare male di governo italiano' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Io sono presidente dei Conservatori europei da due anni e più, prima dell'inizio di questa campagna elettorale non ho mai fatto un'intervista su un quotidiano straniero, perchè ero all'opposizione e avrei dovuto parlare male del governo italiano e non mi metto a parlare male dell'Italia fuori dai suoi confini nazionali". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Nessun italiano smetterà di votare Fratelli d'Italia -ha aggiunto la leader di Fdi- perchè Di Maio dice o perchè Letta dice alla Cnn che noi siamo pericolosi, questo è un lavoro che si fa non contro di me, contro l'Italia, perchè gli italiani continueranno a votare per Fratelli d'Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Io sono presidente dei Conservatori europei da due anni e più, prima dell'inizio di questa campagna elettorale non ho mai fatto un'intervista su un quotidiano straniero, perchè ero all'e avrei dovutodele non mi metto adell'Italia fuori dai suoi confini nazionali". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "Nessunsmetterà di votare Fratelli d'Italia -ha aggiunto la leader di Fdi- perchè Di Maio dice o perchè Letta dice alla Cnn che noi siamo pericolosi, questo è un lavoro che si fa non contro di me, contro l'Italia, perchè gli italiani continueranno a votare per Fratelli d'Italia ...

