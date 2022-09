Elezioni: Letta, 'Ungheria fuori da euro, totalmente sbagliata alleata preferenziale' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Polonia e Ungheria, i due paesi portati a modelli dalla Meloni, sono fuori dall'euro. Quindi un'alleanza preferenziale italiana con due Paesi che stanno fuori dall'euro è un cosa totalmente sbagliata". Così Enrico Letta a In Mezz'ora in Più su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Polonia e, i due paesi portati a modelli dalla Meloni, sonodall'. Quindi un'alleanzaitaliana con due Paesi che stannodall'è un cosa". Così Enricoa In Mezz'ora in Più su Rai3.

