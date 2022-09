Elezioni: Letta, 'l'Italia di Pontida non va da nessuna parte, l'Italia è una e unita' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "A Pontida dico che l'Italia in cui e tutto è partito del nord contro partito del sud, questa Italia non va da nessuna parte. L'Italia è una e unita, tutti insieme dobbiamo farla vincere. Solo il Pd è il grande partito che tiene l'Italia unita". Lo ha detto Enrico Letta alla manifestazione dei sindaci a Monza. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Adico che l'in cui e tutto è partito del nord contro partito del sud, questanon va da. L'è una e, tutti insieme dobbiamo farla vincere. Solo il Pd è il grande partito che tiene l'". Lo ha detto Enricoalla manifestazione dei sindaci a Monza.

simonebaldelli : Piaccia o no, se il #cdx, come pare probabile, vincerà le elezioni sarà anche grazie a molti elettori non di destra… - francescoseghez : Per chi non l'avesse ancora letta trova qui la nuova pubblicazione @adaptland sul lavoro nei programmi dei partiti… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - giorg201 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogliamo u… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Elezioni, Letta contro Salvini: Pontida provincia dell'Ungheria (Pd provincia di ogni organizzazione sovranazionale nemica d… -