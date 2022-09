Elezioni: Fratoianni, 'ipocrita andare su Tik Tok e ignorare giovani morti per stage' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il silenzio della grandissima parte dei leader politici sulla morte durante uno stage scolastico di Giuliano è ignobile. Giuliano aveva 18 anni, come Lorenzo. Giuseppe di anni ne aveva 16. Ragazzi che dovevano solo studiare e che sono invece morti nei luoghi di lavoro. Aspettiamo la prossima tragedia prima di fare qualcosa?” Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi-Sinistra. “Perché questo silenzio? Parlare ai giovani -aggiunge- non è iscriversi a Tik Tok - ma avere idee sul loro presente e sul loro futuro. Ipocriti”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Il silenzio della grandissima parte dei leader politici sulla morte durante unoscolastico di Giuliano è ignobile. Giuliano aveva 18 anni, come Lorenzo. Giuseppe di anni ne aveva 16. Ragazzi che dovevano solo studiare e che sono invecenei luoghi di lavoro. Aspettiamo la prossima tragedia prima di fare qualcosa?” Lo scrive su Facebook Nicoladell'Alleanza Verdi-Sinistra. “Perché questo silenzio? Parlare ai-aggiunge- non è iscriversi a Tik Tok - ma avere idee sul loro presente e sul loro futuro. Ipocriti”.

