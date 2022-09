(Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) -mob di +Europa con una maxi bandiera dell'Unione Europea a piazza del Pantheon a Roma. “Le prossimesaranno letteralmente una scelta di campo tra un'protagonista in Ue insieme agli altri paesi e un'alleata di Putin e Orban. Chiediamo il voto nella coalizione di centrosinistra perché siamo convinti che il destino migliore del nostro Paese sia in un'Europa più forte, più integrata, più unita. Un'Europa che sconfigga i regimi fascistoidi come quello di Orban che tanto piace a Salvini e Meloni”, ha detto il segretario di +Europa, Benedetto. “La scorsa settimana - ha proseguito- Salvini e Meloni hanno votato contro il rapporto che condanna l': a ...

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Letta 'Puntiamo a una rimonta che passi dal Mezzogiorno' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Letta 'Puntiamo a una rimonta che passi dal Mezzogiorno' - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Letta “Discorso alleanze ora non ha molto senso di esistere” -… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Meloni “Nessuna possibilità che FdI vada al Governo col Pd” -… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Elezioni, Berlusconi “Il comunismo incombe ancora. E’ un pericolo” -… -

Il Sannio Quotidiano

È quanto emerge da un sondaggiorealizzato dalla Swg per la Gilda degli Insegnanti. Oltre il ...diffuso contagi anche coloro che si assumeranno la responsabilità di governo dopo le. I ...Quanto è importante la scuola per gli italiani In base ad un sondaggiorealizzato dalla Swg per la Gilda degli Insegnanti, pare che per nove italiani su dieci l'... Per le ormai vicine... Elezioni: flash mob Bonino-Della Vedova, ‘con destra Italia a rischio Ungheria’ Condividi questo articolo:Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Non ho mai usato il tema del voto utile, e non ho mai invitato al voto utile. Penso peró che sconfiggere questa destra sia un programma politico ...Condividi questo articolo:Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Negli ultimi giorni sono partite le minacce verso di noi. E le polemiche assurde come quelle sugli aerei che utilizziamo. I Cinque Stelle fecero ...