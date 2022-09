Elezioni | Fitto | ' Lamorgese garantisca sereno svolgimento eventi Fdi'

(Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Ripetute contestazioni e provocazioni si verificano ormai regolarmente e solo durante le manifestazioni elettorali di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Si tratta di contestazioni sistemiche che inquinano gli ultimi giorni della campagna elettorale e rischiano di far salire i toni dello scontro politico creando l'incidente”. Lo afferma il copresidente del gruppo Ecr-Fdi al Parlamento europeo, Raffaele. “Il ministrointervenga per garantire undei nostrie soprattutto evitando che si possano ripetere questi episodi”.

