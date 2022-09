Elezioni: Fassino, 'Salvini per stop relazioni con Francia e Germania, lo dica a imprenditori...' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "A Pontida Salvini propone l'abbandono delle relazioni con Francia e Germania - i due principali nostri partner commerciali - per un generico 'asse' con il Mediterraneo in ottica anti Ue. Chissà che ne pensano gli imprenditori che esportano l'80% dei prodotti in Europa". Così Piero Fassino del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "A Pontidapropone l'abbandono dellecon- i due principali nostri partner commerciali - per un generico 'asse' con il Mediterraneo in ottica anti Ue. Chissà che ne pensano gliche esportano l'80% dei prodotti in Europa". Così Pierodel Pd su twitter.

