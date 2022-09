Elezioni, Crosetto: Meloni prenderà il 30% ma leader centrodestra non uniti (Di domenica 18 settembre 2022) FdI “nasce perché il Pdl dimostrava di non saper interpretare il suo ruolo nella politica, che era quello di essere al servizio e di provare a cambiare questo Paese che ci sembrava si stesse ripiegando su sé stesso. In questi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgia Meloni è riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito”. Così Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d’Italia, ospite a Rtl 102.5. Su qualer sia il suo ruole nella campagna elettorale di Giorgia Meloni, dice: “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) FdI “nasce perché il Pdl dimostrava di non saper interpretare il suo ruolo nella politica, che era quello di essere al servizio e di provare a cambiare questo Paese che ci sembrava si stesse ripiegando su sé stesso. In questi dieci anni, dimostrando coerenza, Giorgiaè riuscita ad assumere una credibilità che adesso la porterà a essere il primo partito”. Così Guido, co-fondatore di Fratelli d’Italia, ospite a Rtl 102.5. Su qualer sia il suo ruole nella campagna elettorale di Giorgia, dice: “Io do sempre una mano a Fratelli d’Italia, sono andato in giro per l’Italia a spiegare ad esempio qual è l’idea per cercare di intervenire sul caro bollette, l’idea che adesso ha Fratelli d’Italia. Sono stato molto spesso ispiratore di alcune delle idee del programma del partito e me ne assumo la responsabilità con orgoglio. ...

