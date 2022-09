Elezioni: Crosetto, 'la Meloni non ha mai detto di voler modificare la legge 194' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Sulla legge 194, la Meloni "non ha mai parlato di voler modificare questa legge. Il dibattito è partito dalle Marche dicendo che lì è più difficile abortire. Le difficoltà di abortire dipendono dall'obiezione di coscienza dei medici, non da certi politici. Ritengo che la legge 194 dia la possibilità di scegliere e prevede che tutte le scelte siano supportate dallo Stato. Da una parte chi vuole abortire deve avere la possibilità di farlo, dall'altra chi vuole tenere il bambino deve trovare un supporto economico che gli consenta di non essere obbligato ad abortire”. Lo dice Guido Crosetto a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - Sulla194, la"non ha mai parlato diquesta. Il dibattito è partito dalle Marche dicendo che lì è più difficile abortire. Le difficoltà di abortire dipendono dall'obiezione di coscienza dei medici, non da certi politici. Ritengo che la194 dia la possibilità di scegliere e prevede che tutte le scelte siano supportate dallo Stato. Da una parte chi vuole abortire deve avere la possibilità di farlo, dall'altra chi vuole tenere il bambino deve trovare un supporto economico che gli consenta di non essere obbligato ad abortire”. Lo dice Guidoa Rtl 102.5.

