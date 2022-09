Elezioni: Carfagna, 'Richetti? Processi si fanno nelle aule dei tribunali' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Al momento vedo una denuncia per stalking, un delitto orribile quanto le molestie. C'è bisogno di accertare la verità, se Richetti sarà ritenuto colpevole su di lui diremo tutto quello che abbiamo detto in passato su altri uomini in questi casi. Ma il processo non si fa qui, sui giornali e con denunce anonime ma nelle aule dei tribunali". Lo ha detto Mara Carfagna a Mezz'ora in più sul caso Richetti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set (Adnkronos) - "Al momento vedo una denuncia per stalking, un delitto orribile quanto le molestie. C'è bisogno di accertare la verità, sesarà ritenuto colpevole su di lui diremo tutto quello che abbiamo detto in passato su altri uomini in questi casi. Ma il processo non si fa qui, sui giornali e con denunce anonime madei". Lo ha detto Maraa Mezz'ora in più sul caso

