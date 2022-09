Elezioni: Bellanova, 'combattiamo per riformismo e nuovo stile politica' (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Michele Emiliano, Giuseppe Conte non so quanti voti prenderete, ma voi avete fallito il vostro appuntamento con la civiltà delle relazioni. Noi stiamo combattendo per affermare una visione riformista del Paese e per dare una lezione di stile su cosa significa non trasformare gli avversari politici in nemici personali. Matteo Renzi ha il diritto di andare dovunque, e non lo fermeranno le minacce di Giuseppe Conte. Noi contrastano fieramente chi avalla lo scambio voto-assistenzialismo". Così Teresa Bellanova aprendo l'incontro con Matteo Renzi oggi a Bari. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Michele Emiliano, Giuseppe Conte non so quanti voti prenderete, ma voi avete fallito il vostro appuntamento con la civiltà delle relazioni. Noi stiamo combattendo per affermare una visione riformista del Paese e per dare una lezione disu cosa significa non trasformare gli avversari politici in nemici personali. Matteo Renzi ha il diritto di andare dovunque, e non lo fermeranno le minacce di Giuseppe Conte. Noi contrastano fieramente chi avalla lo scambio voto-assistenzialismo". Così Teresaaprendo l'incontro con Matteo Renzi oggi a Bari.

