Elezioni 2022 | Follini | “Meloni più sobria dei suoi alleati | ma strada in salita”

(Adnkronos) – "Nell'accampamento di Giorgia Meloni, a cui in tanti profetizzano una quasi sicura vittoria elettorale, si immagina vi sia in questi ultimi giorni un sentimento misto, fatto di euforia e di preoccupazione. E se è lecito dare un consiglio, senza troppa malizia, sarebbe forse il caso che fosse la preoccupazione, e non l'euforia, la nota dominante. Tutta l'esperienza di questi anni infatti ammonisce i vincitori sulla precarietà delle loro vittorie. E' già capitato a Renzi, ai grillini e a Salvini di festeggiare numeri generosi, e di vederli svanire prima del tempo sotto l'effetto di delusioni e malumori fin troppo precoci. Il fatto è che c'è una difficoltà trasversale a tenere il passo delle aspettative, per non dire del passo ancora più affrettato delle promesse seminate qua e là. Illudersi di non correre questo rischio sarebbe una pericolosa leggerezza, ...

