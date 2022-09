Elezioni 2022, Di Maio a candidati: “Faremo grande risultato” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “Faremo un grande risultato, sto ottenendo importanti feedback dalla gente che sto incontrando. Non risparmiamoci e diamo il massimo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, saremo la vera novità della prossima legislatura. Adesso determinati e raccontiamo le nostre proposte, ignoriamo gli attacchi e le provocazioni”. Così il leader di Impegno civico Luigi Di Maio, in call con tutti i candidati, a quanto apprende l’Adnkronos. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “un, sto ottenendo importanti feedback dalla gente che sto incontrando. Non risparmiamoci e diamo il massimo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, saremo la vera novità della prossima legislatura. Adesso determinati e raccontiamo le nostre proposte, ignoriamo gli attacchi e le provocazioni”. Così il leader di Impegno civico Luigi Di, in call con tutti i, a quanto apprende l’Adnkronos. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

