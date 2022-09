Elezioni 2022 | Di Maio a candidati | “Faremo grande risultato”

(Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – “un, sto ottenendo importanti feedback dalla gente che sto incontrando. Non risparmiamoci e diamo il massimo in questi ultimi giorni di campagna elettorale, saremo la vera novità della prossima legislatura. Adesso determinati e raccontiamo le nostre proposte, ignoriamo gli attacchi e le provocazioni”. Così il leader di Impegno civico Luigi Di, in call con tutti i, a quanto apprende l’Adnkronos. L'articolo proviene da Italia Sera.

PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - sandrogozi : I liberali vincono le elezioni e rispettano diritti fondamentali e minoranze Gli autoritari pensano che vinte le el… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Letta attacca Salvini: 'Oggi Pontida provincia d'Ungheria' #orban #pd #monza #segretario #pontida https://t… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Elezioni, Letta contro Salvini: Pontida provincia dell'Ungheria (Pd provincia di ogni organizzazione sovranazionale nemica d… -

Il Sole 24 Ore

Il premier, in conferenza stampa, dopo l'approvazione all'unanimità del dl Aiuti ter da parte del Consiglio dei ministri: 'C'è chi parla coi russi di nascosto. Le sanzioni funzionano, non condivido la ......//www.agi.it/politica/news/- 09 - 13/ucraina - colloquio - draghi - zelensky - pieno - ... Il governo si impegnava a non scrivere, i decreti delegati fino alla data delle, il governo ha ... Elezioni politiche 2022: trova i candidati nel tuo collegio | Il Sole 24Ore La Moratti è pronta a candidarsi per le regionali in Lombardia: "Lealtà sino a quando verrà fatta una scelta definitiva" ...Silvio Berlusconi torna su TikTok per lanciare un messaggio a tutto il suo elettorato femminile: ecco le parole del politico.