Elettricità e gas, asse Biden-Macron: come vogliono far saltare l'Italia (Di domenica 18 settembre 2022) Gli amici si vedono nel momento del bisogno e l'Italia è messa male. Nei giorni scorsi un'inchiesta del Financial Times ha svelato il vuoto dietro alle promesse di Joe Biden. A marzo il presidente statunitense aveva garantito ad Ursula von der Leyen e ai Paesi europei più dipendenti dalmetano di Mosca (tra cui l'Italia, che prima dell'invasione dell'Ucraina acquistava da Gazprom il 40% delle proprie importazioni) forniture di gas naturale liquido pari a 15 miliardi di metri cubi l'anno, destinati a salire rapidamente a 50 miliardi, un terzo di quello che i membri della Ue compravano dalla Russia. Interpellati sei mesi dopo dal quotidiano finanziario londinese, i massimi dirigenti della compagnie americane specializzate nell'estrazione e nel commercio degli idrocarburi hanno spiegato che non hanno fatto né intendono fare nulla, giacché ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Gli amici si vedono nel momento del bisogno e l'è messa male. Nei giorni scorsi un'inchiesta del Financial Times ha svelato il vuoto dietro alle promesse di Joe. A marzo il presidente statunitense aveva garantito ad Ursula von der Leyen e ai Paesi europei più dipendenti dalmetano di Mosca (tra cui l', che prima dell'invasione dell'Ucraina acquistava da Gazprom il 40% delle proprie importazioni) forniture di gas naturale liquido pari a 15 miliardi di metri cubi l'anno, destinati a salire rapidamente a 50 miliardi, un terzo di quello che i membri della Ue compravano dalla Russia. Interpellati sei mesi dopo dal quotidiano finanziario londinese, i massimi dirigenti della compagnie americane specializzate nell'estrazione e nel commercio degli idrocarburi hanno spiegato che non hanno fatto né intendono fare nulla, giacché ...

