El Tigre ci mette la zampata, che gol al Bilbao (VIDEO) (Di domenica 18 settembre 2022) Radamel Falcao, El Tigre, attaccante in possesso di un innato senso del gol, considerato come uno dei centravanti più forti del mondo, dall'alto dei suoi 36 anni continua a macinare gol. Lo ha fatto ieri nella sfida tra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano vinta dai padroni di casa per 3-2. A sbloccare la gara sono gli ospiti, che al 5? si portano in vantaggio con Trejo. La risposta dei baschi non tarda però ad arrivare ed arrivano ben tre reti tutte nel primo tempo. Segnano entrambi i fratelli Williams, Inaki e Nico, oltre a Sancet Entrato a 10 minuti dalla fine El Tigre mette la zampata e punisce la sua vittima preferita in carriera, l'Athletic Club, col nono gol in 7 incontri. Il graffio di El Tigre! CHE GOL SPETTACOLARE di Radamel FALCAO! #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/aB41dB07I5

