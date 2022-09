E’ morta Graziella Pagano. Il figlio Lorenzo: La mia Leonessa ha fatto il suo ultimo ruggito (Di domenica 18 settembre 2022) “La mia Leonessa ha fatto il suo ultimo ruggito. Poi le ho stretto la mano e le ho chiesto di darmi un briciolo della sua forza. Solo così potrò reggere al dolore di non averla più vicino a me. Vola in cielo Mamma, e grazie di tutto. Non basterebbe un oceano di lettere per descrivere cosa eri sei e sempre sarai per me”. Lorenzo Crea, giornalista, annuncia così con un post su Facebook la scomparsa della madre Graziella Pagano, figura simbolo della politica napoletana, già senatrice, 77 anni, candidata alla Camera alle elezioni di domenica prossima nel collegio plurinominale Campania 1/01 per Azione/Italia Viva. “Cari Amici a voi chiedo di continuare ad esserci, ora più che mai”, prosegue il figlio Lorenzo. “I Funerali di Mamma – ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 settembre 2022) “La miahail suo. Poi le ho stretto la mano e le ho chiesto di darmi un briciolo della sua forza. Solo così potrò reggere al dolore di non averla più vicino a me. Vola in cielo Mamma, e grazie di tutto. Non basterebbe un oceano di lettere per descrivere cosa eri sei e sempre sarai per me”.Crea, giornalista, annuncia così con un post su Facebook la scomparsa della madre, figura simbolo della politica napoletana, già senatrice, 77 anni, candidata alla Camera alle elezioni di domenica prossima nel collegio plurinominale Campania 1/01 per Azione/Italia Viva. “Cari Amici a voi chiedo di continuare ad esserci, ora più che mai”, prosegue il. “I Funerali di Mamma – ...

