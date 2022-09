E' ancora Napoli! Gli azzurri sbancano il Meazza Milan sconfitto per 1-2

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 settembre 2022) Il Napoli vince a San Siro e torna in testa alla classifica a quota 17 punti con l'Atalanta. Prima sconfitta in campionato per Pioli. La partita si sblocca a inizio ripresa: Dest (dentro all'intervallo per Calabria ammonito) stende Kvaratskhelia e Politano non sbaglia su rigore, assegnato dal Var. Al 69' il pari di Giroud su assist di Theo Hernandez. Ma al 78' la decide Simeone con un gran colpo di testa. Clamorosa traversa di Kalulu all'86' (colpita anche da Giroud nel primo tempo) Politano e Simeone affondano ile regalano al Napoli il primo posto in classifica insieme con l'Atalanta. A Pioli non basta il solito Giroud, autore del momentaneo pareggio. Altra grande prestazione degli uomini di Spalletti con le note positive del solito decisivo Kvaratskelia e di Politano, Mario Rui e Meret, i migliori fra gli. Senza Leao e Osimhen, ...