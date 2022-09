Dramma famigliare per Insigne: la moglie incinta ha perso il figlio (Di domenica 18 settembre 2022) Lorenzo Insigne e tutta la sua famiglia stanno attraversando un momento di profondo dolore: Jenny Darone, moglie dell'ex capitano del Napoli oggi attaccante del Toronto Fc, ha perso il bambino al sesto mese di gravidanza. Per la coppia... Leggi su europa.today (Di domenica 18 settembre 2022) Lorenzoe tutta la sua famiglia stanno attraversando un momento di profondo dolore: Jenny Darone,dell'ex capitano del Napoli oggi attaccante del Toronto Fc, hail bambino al sesto mese di gravidanza. Per la coppia...

