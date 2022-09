Dramma a Toronto per Insigne e Jenny: la moglie ha perso il bimbo al sesto mese di gravidanza (Di domenica 18 settembre 2022) Cosa è successo a Lorenzo Insigne? Perché è “sparito” dai radar sportivi negli ultimi giorni? L’ex attaccante del Napoli e sua moglie in queste ore stanno vivendo un Dramma: hanno perso un figlio, la donna era al sesto mese di gravidanza. Il calciatore, che ha iniziato la sua avventura al Toronto con 6 gol e 2 assist nelle prime 10 partite, nei giorni scorsi era sparito, con l’ok della società, a causa di problemi di natura personale. Nelle ultime ore è venuta fuori la verità sui motivi che hanno spinto il calciatore allo stop: la famiglia Insigne sta vivendo un momento terribile perché la moglie di Lorenzo, Jenny Darone, che era incinta al sesto mese, ... Leggi su tpi (Di domenica 18 settembre 2022) Cosa è successo a Lorenzo? Perché è “sparito” dai radar sportivi negli ultimi giorni? L’ex attaccante del Napoli e suain queste ore stanno vivendo un: hannoun figlio, la donna era aldi. Il calciatore, che ha iniziato la sua avventura alcon 6 gol e 2 assist nelle prime 10 partite, nei giorni scorsi era sparito, con l’ok della società, a causa di problemi di naturanale. Nelle ultime ore è venuta fuori la verità sui motivi che hanno spinto il calciatore allo stop: la famigliasta vivendo un momento terribile perché ladi Lorenzo,Darone, che era incinta al, ...

