Domenica In, Totti-Blasi: «Lui ha messaggi erotici di Ilary». Parla D'Agostino (Di domenica 18 settembre 2022) La separazione Totti-Blasi è stato uno degli argomenti cardini e di discussione durante la seconda puntata di Domenica In. Mara Venier ha deciso di affrontare il gossip dell'estate 2022 con diversi ospiti in studio. La vicenda sta prendendo una brutta piega soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dall'ex Capitano della Roma a Il Corriere della Sera. Roberto D'Agostino, direttore di Dagospia che ha dato per prima la notizia, ha confermato che la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti era finita da molto tempo per colpa di entrambi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe deciso di allontanarsi dal marito nel momento in cui avrebbe preso coscienza che la sua fama era diventata grande quanto quella di Francesco. Poi ha sganciato una vera e propria ...

